В Чусовом Пермского края спустили на воду точную копию лодки Ермака Судно планируется использовать для воссоздания исторического похода знаменитого атамана Поделиться Твитнуть

В рамках фестиваля-реконструкции «Встреча дружины Ермака» в Чусовом презентовали точную копию струги XVI века, на которой знаменитый атаман совершил свой поход против Сибирского ханства. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

Её спустили на воду в парке «Ермак». Там же развернулось реконструкторское шоу по мотивам истории покорения Сибири.

Судно сделано в натуральную величину. Для его строительства были использованы старинные чертежи, взятые из архива военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Длина лодки составляет 10 м, высота — 7 м, а ширина — 2,7 м. Её строили почти год. Получившееся судно задумывалось как точная копия весельно-парусного струга Ермака.

Лодку строили пермские активисты во главе с руководителем проекта Михаилом Шмаковым. Они получили грант Президентского фонда культурных инициатив.

Проект был разбит на три этапа: исследование исторических материалов о строении струга; его постройка; испытания и презентация.

Впоследствии инициаторы планируют «организовать поход Ермака, сопровождая это мероприятие элементами исторической реконструкции, лекциями и фестивалями».

На зиму лодку будут отвозить в Музей парка реки Чусовой, где она станет частью экспозиции.

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