«Амкар-Пермь» на своём поле обыграл «Торпедо» (видео) Подопечные Антона Блажко вышли в четвёртый раунд Пути регионов Кубка России Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар-Пермь» в рамках третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России 3 сентября со счётом 1:0 победил «Торпедо» из Миасса. Об этом сообщается в телеграм-канале пермского футбольного клуба.

Красно-чёрные смогли забить единственный гол в ворота соперника на 62-й минуте матча — в игре отличился Лев Мальцев.

После победы на футболистами из Миаса «Амкар» вышел в в четвертый раунд Пути регионов Кубка России.

«Кубок рассматривали под свои хадачи. Сосредоточились дать время перспективным ребятам и тем, у кого меньше игровой практики. Были плановые замены во втором тайме. Молодцы, выстояли, вытерпели. Спасибо болельщикам за поддержку», — прокомментировал итоги матча главный тренер команды Антон Блажко.

Напомним, 31 августа «Амкар» в рамках 19 тура провёл игру на выезде в Самаре. Встреча с «Крыльями Советов-2» завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Все голы были забиты в первом тайме. Единственный мяч пермяков в ворота самарцев отправил Илья Юрченко на 37 минуте игры. Во втором тайме красно-чёрные пытались отыграться, однако судьи не засчитали два гола пермяков, зафиксировав нарушения в обоих случаях.

По итогам 19 тура пермская команда сохранила первое место в турнирной таблице.

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