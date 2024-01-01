Алёна Бронникова «Амкар-Пермь» прервал победную серию в Самаре Пермяки уступили ФК «Крылья Советов-2» Поделиться Твитнуть

Фото: группа "«Крылья-М» + КС-2 (Самара)" ВКонтакте

В рамках 19 тура чемпионата Второй лиги дивизиона «Б» 31 августа «Амкар-Пермь» провёл игру на выезде в Самаре. Встреча с «Крыльями Советов-2» завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Все голы 31 августа были забиты в первом тайме. Единственный мяч пермяков в ворота самарцев отправил Илья Юрченко на 37 минуте игры. Во втором тайме красно-чёрные пытались отыграться, однако судьи не засчитали два гола пермяков, зафиксировав нарушения в обоих случаях.

Пермяки четыре матча подряд обыгрывали соперника, не пропустив ни одного мяча в свои ворота. По итогам 19 тура «Амкар» сохранил первое место в турнирной таблице.

Следующий матч «Амкар-Пермь» проведёт дома 3 сентября в рамках третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России. Соперником красно-чёрных будет «Торпедо» из Миасса.

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