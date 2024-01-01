«Амкар-Пермь» второй раз на неделе обыграл «Уралец» из Нижнего Тагила Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В чемпионате второй лиги дивизиона Б 24 августа «Амкар-Пермь» на своём поле встретился с «Уральцем-ТС» из Нижнего Тагила. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу пермских футболистов.

Оба гола было забито во втором тайме. Сначала на 52 минуте отличился нападающий Илья Юрченко. В высоком прыжке он перенаправил мяч головой в ворота. Затем на 85 минуте первый гол за «Амкар» забил вышедший на замену форвард Джамал Дибиргаджиев.

Это 13 победа пермяков в чемпионате. После 18 игр клуб набрал 43 очка и уверенно занимает первое место. Ближайший преследователь, клуб «Динамо Киров», имеет после 18 игр 39 очков.

Добавим, что «Амкар» второй раз за неделю встречался с «Уральцем». 20 августа прошёл матча Кубка России в Нижнем Тагиле. Тогда пермяки оказались сильнее хозяев в серии пенальти 5:4.

Следующий матч чемпионата России «Амкар-Пермь» проведёт в Самаре с «Крыльями Советов-2».

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