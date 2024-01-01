Андрей Стрельцов «Амкар-Пермь» победил нижегородцев и остался в лидерах Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

В матче 19 тура чемпионата второй лиги дивизиона Б «Амкар-Пермь» на своём поле встретился с нижегородским ФК «ПАРИ НН-2». Игра завершилась 2:0 в пользу пермских футболистов.

Вначале со штрафного отличился капитан команды Евгений Тюкалов, а после перерыва гол забил Даниил Зуев. Отметим, что на 30-ой минуте первого тайма у гостей был удалён игрок.

Валерий Бурлаченко, главный тренер «ПАРИ НН-2» отметил после матча: «Мне не в чем упрекнуть своих ребят. Они пытались оказывать сопротивление опытным футболистам «Амкара», и моментами это удавалось. Не хватило сегодня контригры, но это объяснимо. Играя в меньшинстве, парни сдерживали давление соперника более часа игрового времени и делали это довольно успешно».

Главный тренер ФК «Амкар» также отметил факт удаления, что сказалось на игре команд, а также посетовал на по-прежнему низкий коэффициент реализации голевых моментов.

Таким образом, «Амкар» сохранил за собой первое место в турнирной таблице. Следующую игру подопечные Андрея Блажко снова проведут в Перми. 24 августа они сыграют с ФК «Уралец-ТС».





















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