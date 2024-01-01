В Перми насильника осудили на 6 лет исправительной колонии После преступления мужчина сбежал в Алтайский край Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Орджоникидзевский районный суд Перми приговорил 33-летнего мужчину к шести годам лишения свободы. Его признали виновным по п. «б» ч 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как установил суд, 16 декабря 2023 года в баре, который находится в Орджоникидзевском районе, мужчина познакомился с женщиной и пригласил её к себе домой. В квартире злоумышленник изнасиловал свою знакомую, а потом уехал из Пермского края.

Правоохранители объявили его в розыск, а позже задержали на территории Алтайского края. На время следствия суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее, 16 июня, в д. Елохи Верещагинского округа 30-летний мужчина изнасиловал малолетнюю девочку. Злоумышленника задержали и поместили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

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