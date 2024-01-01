В Прикамье протяжённость пробки под Нытвой выросла до 20 км Затор образовался в обоих направлениях Краснокамской объездной дороги Поделиться Твитнуть

Яндекс. Пробки

Днём 3 сентября протяжённость пробки, возникшей в связи с ремонтными работами на трассе М-7 (участок между Нытвой и Краснокамском), увеличилась до 20 км.

По данным сервиса Яндекс.Карты, днём общая протяжённость затора уже насчитывала более 20 км. Пробка растянулась до Краснокамской объездной дороги. Сейчас движение на этом участке на картах окрашено в красный и бордовый цвета по всей длине.

Как ранее писал «Новый компаньон», утром 3 сентября на этом отрезке трассы был зафиксирован затор свыше 9 км. В районе скопления машин стоял значок «ремонтные работы».

Напомним, краевой минтранс объявил о проведении ремонтных работ в районе моста через Сюзьву на трассе М-7 «Волга». В ведомстве уточнили, что из-за ремонта на данном участке до 6 сентября будет организовано реверсивное движение.

Ранее сообщалось, что у Чусовского моста в Перми регулярно образуется большая автомобильная пробка. Водители жалуются, что каждую пятницу и субботу пробка образуется по направлению из города, а в воскресенье — в сторону города. «И так всю весну, лето и часть осени. Мы уже привыкли», — пишут люди.

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