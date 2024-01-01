Экс-глава пресс-службы губернатора Пермского края заняла аналогичный пост в Минэке РФ Дарья Левченко работает в команде Максима Решетникова Поделиться Твитнуть

Дарья Левченко / фото: минэк РФ

Бывший директор департамента пресс-службы администрации губернатора Пермского края Дарья Левченко стала руководителем недавно созданного управления внешних коммуникаций Минэкономразвития РФ. Эти данные следуют из информации на сайте ведомства.

Новую структуру она возглавила 21 августа, а ранее, с 2020 года, была советником министра и курировала пресс-службу Минэка, которое возглавляет экс-губернатор Прикамья Максим Решетников.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», ранее пресс-служба Минэка РФ была частью департамента организационного обеспечения и коммуникаций. Сейчас же она самостоятельное структурное подразделение.

«Это связано с наращиванием компетенций пресс-службы, в том числе в информационном сопровождении отраслевых и международных мероприятий при участии руководства министерства»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, Дарья Левченко работала пресс-секретарём прежнего губернатора Максима Решетникова с февраля 2017 года. В январе 2020-го Решетников был назначен министром экономразвития РФ. В марте 2020 года Левченко присоединилась к его команде и стала советником министра экономического развития РФ.

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