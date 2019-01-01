Пресс-секретарь губернатора Прикамья Дарья Левченко станет советником министра экономразвития РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-секретарь-советник губернатора Пермского края Дарья Левченко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает «Коммерсантъ. Прикамье».

«Я передала все дела замглавы администрации губернатора Николаю Иванову и советнику Станиславу Шубину. Работа информационного блока отлажена, все ребята в пресс-службе — настоящие профессионалы, обладающие уникальными компетенциями», — пояснила Дарья Левченко.

Напомним, Дарья Левченко работала пресс-секретарём прежнего губернатора Максима Решетникова с февраля 2017 года. В январе 2020 года Решетников был назначен министром экономразвития РФ. Дарья Левченко планирует присоединиться к его команде.