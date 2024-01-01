Летом 2024 года пермяки на 10% чаще летали за границу За отпускной сезон жители региона отдохнули в 121 стране мира Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В июне-августе 2024 года турпоток жителей Пермского края за границу вырос на 10% по отношению к аналогичному периоду 2023 года. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на аналитику экспертов МегаФона, проведших анализ обезличенных данных абонентов в роуминге.

Наибольшей популярностью среди пермяков пользовалась Турция, которую выбрал каждый четвертый житель Прикамья. В пятерку лидеров также попали Абхазия, Казахстан, Грузия и Египет. Резко увеличилось количество поездок во Вьетнам, Китай и Таиланд, причем Вьетнам показал самый значительный рост — интерес к нему в этом сезоне возрос в 4,2 раза. В целом число туристов из Пермского края, путешествующих в страны Азии, увеличилось на 88% по сравнению с предыдущим годом. В числе пяти наиболее посещаемых пермяками европейских стран оказались Италия, Германия, Франция, Испания и Сербия. За весь туристический сезон жители региона смогли отдохнуть в 121 стране мира.

При этом число поездок в страны СНГ оказалось больше, чем суммарный турпоток в страны Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

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