Алёна Бронникова Санатории Прикамья стали лидерами по росту доходов в России в 2024 году За первое полугодие выручка составила 1,88 млрд рублей Поделиться Твитнуть

За первые шесть месяцев 2024 года санатории Пермского края заработали 1,88 млрд руб. Рост по сравнению с прошлым годом составил 37%. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на сервис Санатории-России.рф, это самый высокий показатель по росту доходов.

Эксперты составили рейтинг из 25 регионов России по доходам, полученным санаторно-курортными учреждениями в первом полугодии. Пермский край в нём занял девятое место. В первой тройке оказались южные регионы: санатории Краснодарского края, выручка которых составила почти 21 млрд руб., Ставропольского края — 19,4 млрд руб. и Крыма — 5,3 млрд руб.

В десятку вошла и Свердловская область, уступившая на одну строчку Пермскому краю. Доход здравниц соседнего региона в январе-июне 2024 года составил 1,43 млрд руб. (+16% к прошлому году).

В целом за первые шесть месяцев санатории России заработали 88,7 млрд руб., что на 15,4% больше, чем в прошлом году. В Приволжском федеральном округе лидируют санатории Башкирии (3,28 млрд руб.), Татарстана (2,66 млрд руб.) и Прикамья.

По итогам прошлого года санатории Пермского края заработали 4,3 млрд руб., что на 18% больше, чем в 2022 году. По данному показателю регион занимал то же девятое место.

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