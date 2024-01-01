За год санатории Прикамья заработали 4,3 млрд рублей Это на 18% больше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 2023 год санатории Пермского края заработали 4 млрд 359 млн руб., это на 18% больше, чем в 2022 году. По доходам санаторно-курортных учреждений региона Прикамье вошло в топ-10 российских территорий, заняв девятое место. Об этом сообщает портал бронирования Санатории-России.рф.

На первом месте по доходам санаториев Краснодарский край (60 млрд руб.), на втором — Ставропольский край (42 млрд, +31% год к году), на третьем — Крым (13,5 млрд, несмотря на падение доходов за год на 11%). Также в пятёрку вошли Алтайский край (10,3 млрд руб., +13%) и Московская область (8,2 млрд руб., +9%).

В разрезе федеральных округов тройка лидеров выглядит так: санатории Южного ФО (76,1 млрд руб.), Северо-Кавказского ФО (44,7 млрд руб.) и Приволжского ФО (32,1 млрд руб.).

В целом по России санатории заработали в прошлом году рекордную для себя сумму — 225,2 млрд руб. (+15% год к году). В них отдохнули 7 млн человек.

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