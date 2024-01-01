ФК «Амкар Пермь» пополнил полузащитник из Волгоградской области Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Игроком ФК «Амкар Пермь» стал полузащитник Кирилл Колесниченко. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Кирилл родился 31 января 2000 года в городе Камышин Волгоградской области. Он является воспитанником академии «Чертаново». На счету игрока есть опыт выступлений в Российской премьер-лиге, где он играл за клубы «Урал» и хабаровский СКА, а также в Первой лиге за «Чертаново», московскую «Родину» и питерский «Ленинградец». В своей карьере он провел более 35 игр за юношеские сборные России на разных уровнях.

Полузащитник будет играть за «Амкар» под номером 20.

Напомним, 3 сентября «Амкар» сыграет с «Торпедо» (Миасс) в третьем раунде Фонбет Кубка России. Матч начнётся в 19:00 по местному времени на стадионе «Звезда».

«Амкар» не проигрывает в пяти из семи последних матчей против «Торпедо» и пропускает в среднем меньше одного гола за игру.

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