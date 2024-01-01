Подать заявку на списание пени за капитальный ремонт можно через МФЦ Поделиться Твитнуть

В Пермском крае через офисы МФЦ можно подать заявку на списание пени за капитальный ремонт в рамках акции «Лето без долгов», проводимой региональным Фондом капитального ремонта многоквартирных домов.

Так, до 10 октября участникам акции необходимо заполнить заявление установленного образца, полностью оплатить задолженность по взносам на капитальный ремонт на момент подачи документов. Заявление необходимо подать в фонд вместе с копиями платёжных документов, подтверждающих оплату в период акции, и копией выписки из ЕГРН, подтверждающей право собственности.

Отправить документы в Фонд капитального ремонта можно тремя способами: с помощью электронной формы на сайте фонда, лично по адресу: г. Пермь, ул. Героев Хасана, 7а или лично в одном из филиалов многофункционального центра.

Напоминаем, по условиям акции списание пени не распространяется на собственников, имеющих задолженность, которая признана судом, по вступившему в законную силу или неисполненному решению суда (судебному приказу, исполнительному листу), а также имеющих задолженности по оплате государственной пошлины, уплаченной фондом при обращении в судебные органы.

По всем дополнительным вопросам обращаться по телефону горячей линии 8-800-550-95-15.

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