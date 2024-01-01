В Перми умер хозяин кота-мема NONONONO Cat Андрей Дерюженко пережил своего знаменитого питомца на шесть лет Поделиться Твитнуть

Андрея Дерюженко

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В Перми скончался Андрей Дерюженко — владелец кота Маркиза, который в 2011 году стал всемирно знаменит, благодаря видео на Youtube.

«Андрей умер, прощание назначили на 4 сентября, в 12.20, в зале прощаний на ул. Старцева. Спасибо всем, кто поддерживал нас всё это время», — написали на странице Андрея Дерюженко родственники. На публикацию первыми обратили внимание журналисты «КП-Пермь». Они добавили, что Андрей болел онкологией. Ему было всего 54 года.

Кот Маркиз прославил хозяина одним видео, на котором животное забавно мяукает. Там отчётливо слышалось "no-no-no". Видео моментально стало вирусным и разлетелось по всему интернету. Маркиз стал популярным мемом не только в России, но и за границей.

Сообщалось, что причиной необычного поведения кота была маленькая девочка, которой он испугался. В гости к владельцу пришёл друг со своей дочкой, которая чем-то не понравилась коту. На протяжении всего времени, что гости сидели в гостях, Маркиз продолжал кричать «No-no-no».

YouTube

Маркиз прожил 16 лет и скончался в 2018 году.

На странице умершего хозяина NONONONO Cat в соцсетях до сих пор стоит статус: «Интернетом правят Коты! Мой кот один из них».

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