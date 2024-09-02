При поддержке ПМУ в ПГАТУ открылась специальность «химическая технология» Поделиться Твитнуть

Фото: Андрей Хузин

Пермский государственный аграрно-технологический университет (ПГАТУ) 2 сентября впервые открыл свои двери для студентов новой специальности — «химическая технология». Она была создана в 2024 году в Институте фундаментальных и прикладных агробиотехнологий и лесного хозяйства ПГАТУ.

На первый курс по этой специальности поступили 24 студента. По итогам четырёхлетнего обучения они станут технологами производства минеральных удобрений. Весь процесс получения знаний будет выстроен в тесной связи с филиалом ПМУ. Педагоги уже прошли стажировку на предприятии. У студентов также впереди производственные и дипломные практики. Лучших учащихся ждёт оплачиваемая стажировка и дальнейшее трудоустройство в «Уралхиме».

Иван Игошин, студент первого курса ПГАТУ:

— Я поступил на специальность «химическая технология», потому что люблю химию и мечтаю работать в «Уралхиме».

Фото: Андрей Хузин

На торжественной линейке в честь Дня знаний в ПГАТУ первокурсник Иван Игошин как представитель вновь открывшейся специальности получил символический «ключ к знаниям» из рук студентки второго курса магистратуры.

Ирина Шаркевич, заместитель директора филиала ПМУ по персоналу и социальной политике:

— Соглашение о сотрудничестве между ПГАТУ и филиалом ПМУ было подписано в 2023 году и закрепило многолетнее сотрудничество вуза и предприятия. Среди ключевых направлений взаимодействия тогда были отмечены планы вуза по подготовке кадров для производства минеральных удобрений. Хорошо, что они уже воплотились в жизнь. На первый курс «химической технологии» поступили ребята из Перми и Березников — городов присутствия «Уралхима».

Фото: Андрей Хузин

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