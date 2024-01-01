Алёна Бронникова Спрос на билеты в Пермь вырос на 13,9% за три года Добираться до столицы Прикамья туристы предпочитают поездом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермь вошла в число городов для путешествий с наиболее заметной динамикой спроса за три года. Так, с 2021 по 2024 год спрос на билеты в город вырос на 13,9%. Такие данные приводит сервис «Туту».

По итогам лета текущего года эксперты выяснили, что в Пермь туристы предпочитают добираться на поезде. В этом году количество купленных билетов составило 16%. За три года доля приобретённых билетов в столицу Прикамья увеличилась на 3%.

В целом интерес в этом году вырос почти ко всем российским городам по сравнению с летом прошлого года. Самыми популярными для путешествий стали Москва — 31% от всех купленных билетов за лето, Санкт-Петербург — 12%, Краснодар и Сочи — по 5%. Наибольший рост (на 17%) заметен у Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, в Сочи спрос снизился на 7%. В динамике за три года сильнее всего спрос вырос на Новороссийск —108,3%, Адлер — на 98,3% и Минеральные Воды — на 61,4%.

Среди зарубежных направлений в 2024 году самыми популярными стали Беларусь — 35% от всех забронированных билетов на самолёт и поезд, Узбекистан — 12% и Казахстан — 11%. Рост интереса наблюдается к Ирану (+30%), Китаю (+28%) и Узбекистану (+27%). В то же время на Киргизию спрос упал на 31%, на Израиль — на 44%, а на Болгарию — на 48%.

Ранее сообщалось, что жители Перми чаще всего на новогодние праздники зимой 2024-2025 годов заранее бронируют поездки в Москву, Санкт-Петербург и Зеленоградск. А также в Венгрию, Италию и Турцию.

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