Жители Перми для поездки на Новый год чаще других направлений выбирают Венгрию Среди городов России лидирует Москва Поделиться Твитнуть

Будапешт / фото: lawnmagic.ru

Сервис «Яндекс Путешествия» сравнил частоту бронирования отелей и апартаментов в июле с датой поездки с 27 декабря 2024 года до 12 января 2025 года и аналогичного новогоднего периода 2023-2024 годов и зафиксировал рост спроса пользователей на ранние бронирования. Их доля выросла почти в четыре.

Среди российских направлений жители Перми чаще других заранее бронируют новогодние поездки в Москву (при средней стоимости ночи 8950 руб.), Санкт-Петербург (6550 руб.) и Зеленоградск (2750 руб.).

Наиболее популярные зарубежные направления для бронирований на новогодние праздники у пермяков: Венгрия (средняя стоимость ночи — 14 200 руб.), Италия (20 100 руб.) и Турция (10 800 руб.).

Всего по стране больше 90% ранней брони приходится на российские направления. В среднем по России пользователи планируют новогодние поездки на четыре дня при стоимости проживания около 8900 руб. за ночь, а за границу — на пять дней при стоимости проживания около 13 350 руб.

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