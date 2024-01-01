На торги в сентябре власти Перми выставили землю под магазины и ИЖС Аукционы на право аренды и собственности земельных участков состоятся 19 и 26 сентября Поделиться Твитнуть

В пермском департаменте земельных отношений сообщили, что в сентябре пройдут аукционы, на которые выставлено пять участков земли общей площадью 3,4 тыс. кв. м. В числе лотов — земли для магазина и для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Так, 19 сентября на аукционе можно будет арендовать землю для постройки как магазина, так и частных домов. Участок, предназначенный для магазина, площадью 963 кв. м находится по адресу: ул. Липовая, 25 в Орджоникидзевском районе Перми. Кроме этого, представлен участок для ИЖС, который располагается в Индустриальном районе и занимает 528 кв. м.

На торгах, запланированных на 26 сентября, будут выставлены три участка для ИЖС, все они находятся в Орджоникидзевском районе Перми. Площадь этих участков колеблется от 553 до 733 кв. м.

Полная информация о проведении торгов доступна в разделе «Торговая площадка» на официальном сайте администрации Перми. Аукционы проходят на электронной платформе АО «Сбербанк-АСТ» в секции «Приватизация, аренда и продажа прав».

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