Алёна Бронникова Ремонт путепровода на дороге Дружбы в Перми оценили в 118 млн рублей К работам приступят в ноябре Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Перми в 2024 году приступят к ремонту путепровода станции Блочная на Дороге Дружбы, которая соединяет на правом берегу Камы Ленинский и Орджоникидзевский районы. Объект пересекает железнодорожные пути на км 6 линии Пермь Сортировочная — Лёвшино.

На сайте госзакупок опубликован открытый конкурс в электронной форме. Начальная стоимость контракта составляет 118,4 млн руб. Финансирование осуществляется за счёт средств городского бюджета. Заказчиком является МКУ «Пермблагоустройство».

Срок окончания подачи заявок для участия в конкурсе — 10 сентября. Дата подведения итогов — 13 сентября.

Путепровод был сдан в эксплуатацию в 1980 году. Результаты обследования показали разрушение защитного слоя ригелей промежуточных опор, неудовлетворительное состояние ограждений ездового полотна, недостаточный консольный свес плиты на правой стороне без тротуара. Кроме того, в 2021 году было зафиксировано аварийное состояние тротуара в связи с вывалом консольных блоков крепления опор освещения, которые были частично демонтированы, и в данный момент освещение на объекте отсутствует.

Согласно техзаданию, подрядчик должен будет выполнить капитальный ремонт путепровода длиной 124,6 м с 1 ноября 2024 года по 31 августа 2025 года. В том числе, необходимо устранить выявленные дефекты, привести в нормативное состояние подходы и все конструкции сооружения с полным переустройством его проезжей части. Работы будут выполняться сначала по левой, а затем по правой стороне. На этот период будет организовано реверсивное движение транспорта в одну полосу со светофорным регулированием.

В феврале власти Перми также сообщали о заключении контрактов с подрядной организацией на ремонт 17 объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В том числе, на ремонт участка дороги Дружбы от остановки «Лесная поляна» до остановки «Блочная».

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