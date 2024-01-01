В 2024 году в Перми обновят более миллиона квадратных метров дорог Всего в перечне 17 объектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Перми отчитались о завершении конкурсных процедур на ремонт 17 объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», запанированных на 2025 год. Сделано это значительно раньше срока, чтобы приступить к ремонту уже в этом году, сообщили в пресс-службе мэрии.

Контракты на ремонт всех улиц заключены с подрядной организацией «Уралмостострой».

В Дзержинском районе подрядчик отремонтирует участки улиц Монастырская, Плеханова, и Екатерининская. Самым большим участком станет участок ул. Куфонина от ул. Подлесной до мостового перехода через реку Мулянка. В Ленинском районе отремонтируют дорогу Дружбы от остановки «Лесная поляна» до остановки «Блочная» и улицу Достоевского.

В Кировском районе будет отремонтирована ул. Ласьвинская от ул. Магистральной до ул. Сивашской (всего около 1 км). В Свердловском районе — ул. Героев Хасана. Ремонтными работами будут охвачены сразу два участка: от въезда в город до тоннеля (ул. Героев Хасана,120) и от ул. Белинского до ул. Хлебозаводской. Общая протяжённость участков составит почти 4 км. Кроме того, ремонт пройдёт на Южной дамбе, ул. Народовольческой и ул. Максима Горького от ул Пушкина до ул. Революции.

Автодорога «Пермь-Новые Ляды» (ул Лядовская) и дорога Дружбы в Мотовилихинском районе также будут обновлены (общая протяжённость обоих участков составит более 7 км). Кроме того, будет отремонтирован технический проезд по бульвару Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева. В Индустриальном районе будет отремонтирована ул. Леонова от улицы Мира до ул. Рязанской.

В общей сложности в 2024 году в городе вновь будет обновлено около 1 млн. кв. м покрытия.

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