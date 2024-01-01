Прибыль пермских предприятий в январе-июне выросла на 65% Сумма убытков нерентабельных организаций увеличилась до 12 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по июнь 2024 года организациями Пермского края получен сальдированный финансовый результат в сумме 226,4 млрд руб. Это выше на 64,8% показателя АППГ. Исследование было проведено Пермьстатом без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций численностью до 15 человек.

В целом по региону 75,6% обследованных организаций завершили период с прибылью в объёме 238,5 млрд руб., что на 62,1% выше показателя января-июня 2023 года.

Сумма убытка нерентабельных организаций края увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 24,5% и составила 12,1 млрд руб.

Прибыль предприятий промышленного производства за рассматриваемый период составила 199,5 млрд руб. Среди них доля прибыльных — 72,6%, сумма их прибыли сложилась в объёме 206,7 млрд руб., что выше АППГ на 69,6%.

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