В Прикамье из детсада эвакуировали людей Происшествие случилось в Гайнском округе Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Утром 2 сентября в п. Серебрянка Гайнского округа в оперативные службы поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в детском саду. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В ведомстве пояснили, что после срабатывания сигнала из здания были эвакуированы десять человек, среди которых было восемь детей. На место происшествия прибыли две спецмашины и шесть спасателей.

Как выяснилось, в помещении детсада произошло короткое замыкание в блоке питания системы видеонаблюдения. Площадь пожара составила 0,01 кв. м, а в ходе происшествия никто не пострадал.

Сейчас сотрудники ГУ МЧС по региону проводят проверку.



Напомним, в конце прошлой недели в Перми за один день сразу в двух торговых центрах прошла эвакуация. Днём 30 августа срабатывание сигнализации произошло в ТРК «Колизей Синема», а вечером очевидцы сообщили «Новому компаньону», что пожарная тревога была объявлена в ТРК «iMall Эспланада».

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