В Прикамье из детсада эвакуировали людей
Происшествие случилось в Гайнском округе
Утром 2 сентября в п. Серебрянка Гайнского округа в оперативные службы поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в детском саду. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В ведомстве пояснили, что после срабатывания сигнала из здания были эвакуированы десять человек, среди которых было восемь детей. На место происшествия прибыли две спецмашины и шесть спасателей.
Как выяснилось, в помещении детсада произошло короткое замыкание в блоке питания системы видеонаблюдения. Площадь пожара составила 0,01 кв. м, а в ходе происшествия никто не пострадал.
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