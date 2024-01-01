Алёна Бронникова За один день в Перми прошла эвакуация посетителей двух торговых центров Причиной стало ложное срабатывание сигнализации Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В Перми за один день 30 августа сразу в двух торговых центрах прошла эвакуация. Днём срабатывание сигнализации произошло в ТРК «Колизей Синема». Вечером очевидцы сообщили «Новому компаньону», что пожарная тревога была объявлена в ТРК «iMall Эспланада».

В ГУ МЧС России по Пермскому краю проверили поступившую информацию. По данным ведомства, в обоих случаях произошло ложное срабатывание сигнализации. Торговые центры продолжают работу в обычном режиме.

Ранее, 16 августа, в торговом центре «Колизей Атриум» в Перми была организована срочная эвакуация посетителей. По информации министерства территориальной безопасности Прикамья, причиной инцидента стало поступившее анонимное сообщение о находящемся в здании ТЦ взрывном устройстве. Оперативная проверка объекта показала, что сообщение о минировании было ложным, и безопасности людей ничего не угрожает.

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