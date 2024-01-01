Алёна Бронникова В Перми эвакуировали посетителей торгового центра «Колизей Атриум» Причиной стало ложное сообщение о минировании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 16 августа в торговом центре «Колизей Атриум» была организована срочная эвакуация посетителей. Как сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края, причиной стало поступившее сообщение о находящемся в здании ТЦ взрывном устройстве.

Оперативная проверка объекта показала, что сообщение о минировании было ложным. В данный момент безопасности людей ничего не угрожает.

«Поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве в помещении "Колизея Атриум". Оперативно проведена эвакуация людей и проверка объекта. Минирование ложное. Безопасности людей ничего не угрожает», — рассказали «Новому компаньону» в ведомстве.

Ранее за ложное сообщение о минировании аэропорта и двух ТЦ Ленинский районный суд Перми приговорил 27-летнюю женщину к 200-тысячному штрафу. Женщина в январе прошлого года из хулиганских побуждений совершила три звонка в аэропорт и службу «112», заявив о минировании аэровокзала и двух торговых центров в городе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.