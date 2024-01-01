Пермячку осудили за «минирование» аэропорта За ложное сообщение она заплатит штраф 200 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Ленинский районный суд Перми вынес приговор 27-летней женщине за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Она должна будет заплатить многотысячный штраф. Об этом рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как установил суд, в начале января 2023 года пермячка из хулиганских побуждений совершила три звонка в аэропорт Перми и службу «112». По телефону она заявила о минировании аэровокзала, а также двух торговых центров в городе.

С учётом позиции гособвинителя и по совокупности преступлений суд назначил пермячке штраф 200 тыс. руб.

Напомним, утром 4 июля в гостиницу «Прикамье» позвонил неизвестный и пригрозил взорвать здание, если ему не переведут на указанный счёт 1 млн руб. В связи с этим в гостиницу с проверкой приехали полицейские. Все 150 номеров отеля на тот момент были заняты постояльцами, людей пришлось временно вывести из комнат. После проверки оказалось, что взрывного устройства нигде нет. Людям разрешили вернуться в помещения.

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