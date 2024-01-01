В Перми «заминировали» гостиницу «Прикамье» Неизвестный потребовал 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Утром 4 июля в гостиницу «Прикамье», которая находится по адресу: Пермь, Комсомольский проспект, 27, позвонил неизвестный и пригрозил взорвать здание, если ему не переведут на указанный счёт один миллион рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник в отеле.

Издание уточняет, что звонок поступил в 9:30. В связи с этим в гостиницу с проверкой приехали полицейские. Все 150 номеров отеля на тот момент были заняты постояльцами, людей пришлось временно вывести из комнат. После проверки оказалось, что взрывного устройства нигде нет. Затем людей запустили обратно.

Источник издания в полиции подтвердил, что правоохранители выезжали на место, однако подробностей не сообщил.

«В ГУ МЧС России по Пермскому краю информация о минировании здания не поступала», — заявили в пресс-службе полицейского ведомства.

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