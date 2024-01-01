Владимир Путин поздравил Пермскую музыкальную школу с открытием Учебное заведение рассчитано на 350 человек Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Президент России Владимир Путин направил поздравление педагогам и ученикам Пермской краевой специальной музыкальной школы по случаю её открытия и праздника Дня знаний. В послании он отметил важную роль музыкантов в формировании мировой культуры. Текст поздравительной телеграммы размещён на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с открытием Пермской краевой специальной музыкальной школы и с замечательным праздником — Днём знаний. Мы по праву гордимся выдающимися композиторами, дирижёрами и исполнителями, чей труд внёс огромный вклад в развитие мировой культуры. Приятно осознавать, что традиции преданного служения искусству продолжаются и приобретают новое дыхание благодаря запуску вашего уникального проекта», — говорится в сообщении.

Глава государства высказал уверенность в том, что Пермская краевая специальная музыкальная школа станет ведущим учреждением в сфере музыкального профессионального образования в России и привлечёт талантливых молодых музыкантов со всех уголков страны. Он отметил, что в стенах этой школы всегда будет присутствовать атмосфера творчества и созидания.

Владимир Путин пожелал педагогам и учащимся успехов в их учебной и профессиональной деятельности, а также вдохновения и всего наилучшего в будущем.

Напомним, Краевую музыкальную школу в квартале между улицами Папанинцев, Энгельса, Боровой и Углеуральской в Дзержинском районе Перми (в районе ДКЖ) достроили в начале года. В комплексе 16 учебных и 43 музыкальных класса, концертно-репетиционные залы, студия звукозаписи, концертный зал на 400 мест. Учиться здесь будут 350 человек. Помимо классов для учёбы, в школе разместился интернат на 100 мест. Торжественное открытие нового учебного заведения состоялось 2 сентября.

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