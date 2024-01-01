Грозовой фронт доберётся до Перми к концу дня Со вторника начнётся похолодание Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз о том, когда наступающий на регион грозовой фронт 2 сентября доберётся до краевого центра. По расчётам синоптиков, это случится к концу дня.

В 9 часов утра фронтальный раздел располагался вблизи северных границ региона. Смещаясь в южном направлении, фронт несёт кратковременные дожди, сопровождаемые грозами и усилением ветра до 16 м/с. Погода уже испортилась в северных и восточных районах Пермского края. До Перми фронт доберётся через несколько часов.

При этом в Прикамье сегодня, вероятно, самый тёплый день на неделе. Дневной прогрев составит +18…+23°С, в Перми потеплеет до +21°С.

Со вторника в регионе начнётся похолодание, а в ночь на 5 сентября прогнозируется арктическое вторжение, которое приведёт к заморозкам.

Первые за три месяца заморозки в Пермском крае были зафиксированы в ночь на 1 сентября: в Губахе минимальная температура опустила до -0,8 градуса, в Бисере и Кудымкаре было около 0 градусов.

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