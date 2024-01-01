В первую неделю сентября в Прикамье обещают арктическое вторжение Но в целом будет умеренно тепло и сухо Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В течение первой недели сентября погоду в Пермском крае продолжит определять периферия блокирующего антициклона с центром над Европейской территорией России. Поэтому в целом она будет умеренно тёплой и сухой. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Начало и конец недели в Перми ожидаются самыми теплыми в грядущей семидневке. В понедельник и воскресенье воздух может прогреться до +22 градусов. Но в середине недели днём будет на 3-5 градусов холоднее. В ночь на 5 сентября прогнозируется арктическое вторжение, которое приведёт к заморозкам. К каким именно, учёные рассчитают позже.

Впрочем, ночь на 1 сентября тоже была заметно холодной. Настолько столбик термометра не падал последние три месяца, с 31 мая. Впервые с этого дня в Прикамье были отмечены заморозки: в Губахе минимальная температура опустила до -0,8 градуса, в Бисере и Кудымкаре было около 0 градусов. На большинстве других метеостанций минимальная температура составила от 0 до +2 градусов, в Перми было +1,4 градуса. В итоге ночь на 1 сентября в краевом центре стала самой холодной с 1997 года.

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