Алёна Бронникова В Перми за 139 млн рублей продаётся особняк с рестораном итальянской кухни С прошлого года объект подорожал почти на 50% Поделиться Твитнуть

В Перми за 139 млн руб. продаётся объект культурного наследия «Дом жилой А.В. Холмогоровой» (ул. Луначарского, 11). Согласно информации, опубликованной на сайте «Авито», здание сдано в долгосрочную аренду под ресторан.

Как сообщает автор объявления, капитальный pемoнт проводился в 2000 году. Общая плoщaдь объекта составляет 775 кв. м. Таким образом, цена за квадратный метр составляет 179,3 тыс. руб. Зeмельный учaсток в 13 cотoк — в собcтвeнноcти, территория огорожена. Всего в здании четыре этажа, в том числе подвал и мансарда.

По данным 2ГИС, в здании находится ресторан итальянской кухни «Особняк». Проект был реализован осенью прошлого года руководителем кафе азиатской кухни More More и кафе Food market Виталием Саитовым.

Ранее историческое здание уже выставлялось на продажу. Весной 2023 года его стоимость составляла почти на 50% меньше - 92,9 млн руб., или 118,3 тыс. руб. за кв. м.

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