Старинный особняк в центре Перми выставлен на продажу Его цена составляет почти 93 млн рублей Поделиться Твитнуть

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже объекта культурного наследия «Дом жилой А.В. Холмогоровой» по ул. Луначарского, 11. Объект оценивается в 92,9 млн руб. (118,3 тыс. руб. за кв. м).

Общая площадь двухэтажного здания с мансардой и подвалом — 785 кв. м. В стоимость входит собственная огороженная территория в 1,3 тыс. кв. м. Рядом есть бесплатная парковка на 25 мест, которая подходит и для грузового транспорта.

Участок снабжён центральным водопроводом и канализацией, дом отапливается автономной газовой котельной. Как сообщает продавец, объект находится в идеальном техническом состоянии. Внутренняя отделка офисная, потолки достигают 3,5 м.

Продажа административного здания осуществляется частным лицом. Здание советуют использовать для офисов или медицинского учреждения.

«Судя по документам на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия, до 30 декабря 2023 года должны планово отремонтировать цоколь, крыльца и покрасить кирпичные ворота», - сообщает 59.ru.

По данным продавца, капитальный ремонт здания проводился в 2000 году. Ранее здание уже выставлялось на продажу за 79 млн руб. В 2020 году автор объявления сообщал, что полная реконструкция была завершена в 2009 году.





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