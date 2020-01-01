Елена Лодыгина журналист В Перми на продажу выставлен объект культурного наследия Поделиться Поделиться Твитнуть

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже здания на ул. Луначарского, 11 — объекта культурного наследия «Дом жилой А. В. Холмогоровой». Стоимость объекта составила 79 млн руб.

Как сказано в объявлении, в стоимость входит не только двухэтажное здание, но и земельный участок площадью 1,256 тыс. кв. м. В здании есть несколько арендаторов. На первом этаже здания — свободная планировка помещений, а на втором находятся офисы.

Полная реконструкция здания проводилась в 2009 году. Продажа осуществляется физлицом.

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