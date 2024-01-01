Доходность сдачи в аренду квартир-«малюток» в Перми достигла 8% А окупаемость снизилась до 12,5 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми квартира до 28 кв. м (студия) в новостройке стоит 3,6 млн руб., сдаётся за 24 тыс. руб. в месяц. Доходность её составляет 8%, а окупаемость — 12,5 лет. Об этом сообщили аналитики федерального портала «Мир квартир». Они напомнили, что квартиры-студии сейчас пользуются повышенным спросом во всей стране, особенно на фоне законодательно установленных запретов проектировать их в новостройках.

Квартиры-студии приносят большую доходность по сравнению с обычными, полноразмерными квартирами, доходность которых в среднем по РФ всего 4,8%, а окупаемость — 20,8 года.

Самыми выгодными для покупки под сдачу оказались студии в Махачкале. Они приносят 19,8% годовых и окупаются за 5 лет. Примерно такая же картина в Грозном — 14,7% доходности и окупаемость чуть больше 7 лет. На третьем месте Брянск с доходностью 9,1% и окупаемостью 11 лет. В среднем по стране доходность квартир-«малюток» составляет 6,3%, а окупаемость — 15,9 лет. Если говорить о динамике показателей жилья этого формата, то за год они улучшились: доходность выросла на 0,7 п.п., а окупаемость снизилась на 2,1 года.

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