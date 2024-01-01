Пермская «Телта» выплатит военным связистам 12,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

Телта

Константин Долгановский

Пермский завод «Телта» выплатит 12,5 млн руб. своему крупнейшему клиенту, компании АО «Воентелеком». Иск был подан около двух месяцев назад, и судья удовлетворил его на первом же заседании. Об этом сообщает Properm.ru, ссылаясь на данные Арбитражного суда Москвы.

Завод «Телта» заключил госконтракт с «Воентелекомом» в 2015 году на поставку телекоммуникационного оборудования на сумму 163,6 млн руб. В это же время Минобороны подписало с «Телтой» контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88, общая сумма которого составила 278,9 млн руб. Контроль выполнения этих контрактов осуществлял заместитель начальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин, который сейчас находится под арестом по подозрению в получении взятки в размере 36 млн руб.

АО «Воентелеком» зарегистрировано в 2009 году и имеет уставный капитал, превышающий 1 млрд руб. Компания занимается предоставлением услуг связи с использованием проводных технологий. С 2019 года её финансовые показатели являются секретными. По доступным данным, выручка в 2018 году составила 8,7 млрд руб., а прибыль — 707 млн руб.

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