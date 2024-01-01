Пермская «Телта» выплатит военным связистам 12,5 млн рублей
Пермский завод «Телта» выплатит 12,5 млн руб. своему крупнейшему клиенту, компании АО «Воентелеком». Иск был подан около двух месяцев назад, и судья удовлетворил его на первом же заседании. Об этом сообщает Properm.ru, ссылаясь на данные Арбитражного суда Москвы.
Завод «Телта» заключил госконтракт с «Воентелекомом» в 2015 году на поставку телекоммуникационного оборудования на сумму 163,6 млн руб. В это же время Минобороны подписало с «Телтой» контракт на поставку полевого телефонного аппарата ТА-88, общая сумма которого составила 278,9 млн руб. Контроль выполнения этих контрактов осуществлял заместитель начальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин, который сейчас находится под арестом по подозрению в получении взятки в размере 36 млн руб.
АО «Воентелеком» зарегистрировано в 2009 году и имеет уставный капитал, превышающий 1 млрд руб. Компания занимается предоставлением услуг связи с использованием проводных технологий. С 2019 года её финансовые показатели являются секретными. По доступным данным, выручка в 2018 году составила 8,7 млрд руб., а прибыль — 707 млн руб.
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