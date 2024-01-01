Рейс из Москвы в Пермь задержали на восемь часов Причиной могли стать атаки дронов на столичный регион Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

Twitter

Рейс №433 авиакомпании «Победа» из Москвы совершил посадку в Перми в 12:44, то есть с опозданием на 8 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло Большого Савино. Вылет обратного рейса №434 во Внуково в связи с поздним прибытием самолёта также задержан с 6:10 ориентировочно до 13:15 местного времени. Сейчас идёт посадка.

О причинах задержки не сообщается. Из информации от Росавиации известно, что сегодня в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском были введены ограничения на полёты из-за атак дронов. В общей сложности были задержаны 74 рейса. Согласно сведениям министерства обороны РФ, в ночь на 1 сентября над Москвой были сбиты два дрона, а над Московской областью — семь. В результате этих атак произошёл пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Пожару был присвоен высший, пятый, уровень сложности. Также подверглась атаке Каширская ГРЭС в Подмосковье.

Ограничения в столичных аэропортах были полностью сняты только в 9 часов по московскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.