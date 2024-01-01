Устройство сетей в кинотеатре «Авангард» в Прикамье оценили в 26 млн рублей Исполнителя назовут 9 сентября Поделиться Твитнуть

Акционерное общество «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) объявило тендер на прокладку наружных сетей и благоустройство на реконструируемом объекте культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» в Березниках (ул. Ленина, 46). Начальная стоимость контракта составляет 25 млн 896 тыс. руб., информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить обустройство внешних сетей водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения, а также установить освещение и пр. Победителю конкурса нужно будет построить асфальтовые проезды, парковку, тротуары и ограждения, а также выполнить озеленение.

Исполнителя должны назвать 9 сентября. Срок выполнения работ установлен до 18 июня 2025 года.

Напомним, 2 августа Управление капитального строительства Березников подписало контракт на приспособление кинотеатра «Авангард» для современного использования с КРПК на сумму 326,4 млн руб. Работы также должны быть завершены к 18 июня 2025 года в соответствии с документацией научного проектно-технологического института «ОРТЭКС» и дизайн-проектом от ООО «Пермстроймет+».

Как писал «Новый компаньон», кинотеатр «Авангард» был закрыт из-за аварийности в начале 1990-х годов. Муниципалитет проводил реконструкцию своими силами, но этого было недостаточно, поэтому краевые власти приняли решение завершить реконструкцию на средства регионального бюджета. Ожидается, что после окончания работ в здании разместится Березниковский драматический театр.

Кинотеатр «Авангард» был построен в Березниках в 1932 году в формах архитектуры конструктивизма. Зрительный зал здания рассчитан на 1 тыс. мест. ОКН входит в реестр Центра охраны памятников архитектуры Пермского края. С высоты птичьего полёта здание выглядит как кинопроектор.

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