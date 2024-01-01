Старейшего священнослужителя Пермской епархии похоронят 1 сентября Николаю Тетерину было 90 лет Поделиться Твитнуть

Пермская епархия

В Перми 1 сентября прощаются с протоиереем Николаем Тетериным, который ушёл из жизни в возрасте 90 лет. Тетерин был старейшим клириком Пермской епархии. Об этом сообщает ВЕТТА

Отпевание состоялось в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы в пермском микрорайоне Запруд.

Отец Николай родился 17 мая 1934 года в с. Ножовка в семье священника. С 1941 по 1946 год обучался в общеобразовательной школе. С 1954 по 1957 год служил в рядах Советской Армии. После воинской службы стал псаломщиком в Богоявленском храме Соликамска. В 1959 году вступил в брак. В семье родилось двое детей. В 1959 году стал диаконом и был определён для служения в Кизел. В 1960 году был переведён в штат Свято-Троицкого кафедрального собора Перми, затем служил в храмах с. Городище, п. Нижняя Курья. В 1991 году стал настоятелем Петропавловского собора Перми, а с 2002-го — почётным настоятелем. В 2020 году был переведён за штат по состоянию здоровья.

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