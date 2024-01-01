За неделю с укусами клещей в больницы обратились 205 жителей Прикамья Всего с начала сезона пострадали более 26,6 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С начала сезона в медицинские организации Прикамья с жалобами на укусы клещей обратились 26 630 человек, из них 4512 детей. За неделю количество пострадавших выросло на 205 человек. Для сравнения: неделей ранее количество пострадавших было гораздо больше — 367.

Среди муниципалитетов Прикамья лидирующие места по обращениям населения с присасыванием клещей занимают Добрянский городской округ, Ильинский, Карагайский и Пермский муниципальные округа, Очёрский и Краснокамский ГО.

По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 1,7% паразиты были инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, в 46,4% — иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ). Также 3,5% клещей были переносчиками моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) и 1,1% — гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).

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