Алёна Бронникова «Парма» уступила «Автодору» бронзу в Кубке Хайретдинова с разницей в одно очко Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Предсезонный турнир «Кубок Хайретдинова» в Нижнем Новгороде завершается 31 августа. Пермский баскетбольный клуб «Парма» проиграл в борьбе за третье место.

За бронзу пермяки соперничали с саратовским БК «Автодор». В товарищеской встрече «Парма» уступила в борьбе всего на одно очко. Игра закончилась со счётом 68:69. Самыми результативными оказались Гарретт Невэлс, набравший 18 очков и сделавший четыре передачи, 3 перехвата и 5 подборов, и Глеб Фирсов. На его счету 17 очков и 9 подборов.

Накануне «Парма» проиграла матч с БК «Пари Нижний Новгород». Сегодня хозяева играют с БК «Самара». Исход определит обладателя Кубка товарищеского турнира.

В сентябре «Парма» вновь встретится с «Автодором» в рамках регулярного сезона Единой Лиги ВТБ 2024/25. Игра пройдёт на паркете ДС «Кристалл» в Саратове 21 числа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.