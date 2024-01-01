Алёна Бронникова Суд в Перми рассмотрит дело о получении девочкой ожогов во время поездки на квадроцикле Инцидент произошёл в сентябре 2023 года Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Уголовное дело в отношении пермяка, сдававшего в прокат квадроцикл, во время поездки на котором в прошлом году девочка получила ожоги третьей степени, передано в суд. Мужчину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По информации краевого следственного комитета, в период 2021-2023 годы житель Кировского района Перми сам изготовил снегоболотоход из бывших в употреблении запчастей и агрегатов, без учёта предъявляемых к машиностроению требований. Он разместил в интернете объявление о прокате машины. Таким образом, мужчина за деньги предоставлял неопределённому кругу лиц услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

В сентябре 2023 года за услугой обратилась семья. Супруги с дочерью поехали кататься в районе реки Заборная Кировского района.

«Во время поездки произошло разрушение патрубка с последующим выбросом жидкости с высокой температурой на малолетнюю, в связи с чем здоровью потерпевшей был причинён вред средней тяжести. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечают в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело было возбуждено ещё в сентябре 2023 года. Как тогда сообщалось, 9-летняя девочка пострадала во время двухчасовой прогулки на квадроциклах. Семья решила сделать остановку и сфотографироваться у пруда. В это время на девочку полился антифриз, отец окунул её в пруд, чтобы спасти от ожогов. Инструктор помочь ничем не смог. В больнице пострадавшей диагностировали ожоги третьей степени. Ей провели три операции по удалению кожи.

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