Алёна Бронникова В Перми следком возбудил дело из-за получения девочкой ожогов при поездке на квадроцикле Юная пермячка пострадала во время экскурсии с родителями Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело после того, как в столице региона девочка получила ожоги во время поездки на квадроцикле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошёл ещё 2 сентября. Вместе с родителями 9-летняя девочка поехала на двухчасовую прогулку на квадроциклах. По информации telegram-канала Baza, во время экскурсии семья решила сфотографироваться у пруда. Во время остановки на девочку полился антифриз, отец схватил дочь и окунул в пруд, чтобы спасти её от ожогов, инструктор помочь ничем не смог.

Пострадавшую увезли в больницу, где ей диагностировали ожоги третьей степени. Ей провели три операции по удалению кожи, сейчас потребуется длительное восстановление.

В компании, предоставившей опасные услуги, рассказали, что проводили техобслуживание накануне поездки, однако «видимо, что-то неплотно прикрутили». Антифриз вытек из-за сгоревшего предохранителя.

В СК сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства, идёт сбор и закрепление доказательств совершённого преступления.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.