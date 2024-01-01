Алёна Бронникова
Осуждённый за убийство матери пятерых детей в Прикамье пытался оспорить приговор
Мужчину приговорили к 9,5 годам колонии
Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию осуждённого за убийство матери пятерых детей на приговор Верещагинского районного суда Пермского края. По данным суда, жителя с. Сивы признали виновным в совершении преступления и вынесли наказание в виде лишения свободны на 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
Рассмотрев жалобу осуждённого, в которой он просил смягчить наказание, суд апелляционной инстанции признал приговор Верещагинского райсуда справедливым и не нашёл оснований для её удовлетворения.
Преступление мужчина совершил в феврале этого года. Как отмечают в пресс-службе Пермского краевого суда, ранее он уже был судим. После развода в течение нескольких месяцев мужчина запугивал свою бывшую жену, мать его пятерых детей. Его возмутило, что экс-супруга решила ограничить его в родительских правах. Он подстерёг её в подъезде дома и в ходе ссоры несколько раз ударил ножом. Женщина скончалась на месте от полученных травм.
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