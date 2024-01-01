Алёна Бронникова Осуждённый за убийство матери пятерых детей в Прикамье пытался оспорить приговор Мужчину приговорили к 9,5 годам колонии Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию осуждённого за убийство матери пятерых детей на приговор Верещагинского районного суда Пермского края. По данным суда, жителя с. Сивы признали виновным в совершении преступления и вынесли наказание в виде лишения свободны на 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Рассмотрев жалобу осуждённого, в которой он просил смягчить наказание, суд апелляционной инстанции признал приговор Верещагинского райсуда справедливым и не нашёл оснований для её удовлетворения.

Преступление мужчина совершил в феврале этого года. Как отмечают в пресс-службе Пермского краевого суда, ранее он уже был судим. После развода в течение нескольких месяцев мужчина запугивал свою бывшую жену, мать его пятерых детей. Его возмутило, что экс-супруга решила ограничить его в родительских правах. Он подстерёг её в подъезде дома и в ходе ссоры несколько раз ударил ножом. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.