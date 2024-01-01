Алёна Бронникова В Прикамье мужчина из ревности убил мать пятерых детей После совершения преступления он попытался наложить на себя руки Поделиться Твитнуть

фото погибшей Светланой Карповой размещено в сообществе «Читай Сива, Пермский край» «Вконтакте»

В Пермском крае 45-летний житель с. Сива в течение нескольких месяцев запугивал свою бывшую жену после развода. На этой неделе он подстерёг её возле машины и ударил ножом. По данным Ural Mash, мужчина сбежал с места преступления и попытался совершить суицид.

Причиной развода супругов стали конфликты. Женщина забрала детей и уехала из дома, а затем начался раздел имущества.

«Михаил устрашал ещё в ноябре — поджёг ей авто. Затолкал тряпку в выхлопную трубу, разлил дорожку бензина. Тушили вместе с соседями. Дальше отставать и не думал, ревновал к другим. В день трагедии бывший муж подстерёг женщину возле её машины и ударил ножом четыре раза», — сообщает telegram-канал.

Израненную женщину обнаружил сосед, который пришёл на плач её девятилетней дочери. Медикам спасти женщину не удалось. Михаила теперь ждёт уголовное наказание и лишение свободы за совершённое убийство.

У супругов было пятеро детей, самому младшему — два года. Опеку над ними взял старший сын, которому исполнилось 20 лет.

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