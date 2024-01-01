Дмитрий Махонин проверил ход модернизации градообразующих предприятий в Прикамье Глава региона оценил развитие ОАО «ОМЗ» и ПРМЗ «Ремпутьмаш» Поделиться Твитнуть

Во время рабочей поездки в Очёрский и Верещагинский городские округа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 30 августа посетил два градообразующих предприятия. Он оценил ход модернизации заводов и обновление производственных процессов, реализуемых благодаря господдержке и инвестициям.

Глава региона оценил развитие Очёрского машиностроительного завода (ОАО «ОМЗ») за счёт расширения производства. В краевом правительстве отмечают, что за последние четыре года на предприятии открылись два новых направления: производство штанги насосной стеклопластиковой и строительных металлоконструкций, — что позволило создать более 150 новых рабочих мест.

Генеральный директор ОАО «ОМЗ» Александр Нуждин рассказал, что завод готов к приёму квалифицированных специалистов. Кадры для предприятия помогает готовить Строгановский колледж в Очёре, где обучают квалифицированных рабочих по востребованным профессиям и специальностям. Предприятие заключает с абитуриентами целевые договоры, также у студентов есть возможность пройти практику на заводе по индивидуальным заданиям под руководством преподавателей учреждения.

При этом Строгановский колледж является центром обучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». В этом году с учётом потребностей завода запланирована подготовка таких профессий, как мастер отделочных строительных и декоративных работ, слесарь по ремонту и эксплуатации газового оборудования и другие.

В Верещагинском округе Дмитрий Махонин посетил завод ПРМЗ «Ремпутьмаш» (входит в «Синара — Транспортные Машины», СТМ). Ему представили производственные цеха по ремонту тепловозов, цех по ремонту дизелей 8ДМ21 и участок по сборке и разборке локомотивов.

Предприятие было перепрофилировано на обслуживание и ремонт тепловозов в 2022 году, что послужило стимулом для его дальнейшего развития. Сейчас завод специализируется на серийном ремонте тепловозов ТЭМ18ДМ, ТЭМ14 и ТЭМ9.

Как отметил генеральный директор «СинараПРО» Евгений Васильченко, завод устойчиво развивается, реализует программы развития производства и обучения персонала. Объём инвестиций в его модернизацию с 2023 года составил 105 млн руб. Перед предприятием поставлена задача на 2025 год освоить ремонт дизельных двигателей тепловозов ТЭМ18, а также повысить количество производимых ремонтов локомотивов в месяц — с трёх до семи.

Оба предприятия планируют расширять штат сотрудников и продолжать обвноление производственных площадок. Дмитрий Махонин подчеркнул, что для решения кадрового вопроса необходимо продолжать практическое обучение студентов на производстве, заключать целевые договоры как с абитуриентами, так и со студентами последних курсов. По его мнению, данные меры будут способствовать укреплению сотрудничества между работодателями, учебными заведениями и потенциальными сотрудниками, и обеспечит гарантированное трудоустройство выпускников средних профессиональных учебных заведений.

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