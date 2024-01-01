В Перми осудят директора ООО за поставку миллиона бракованных медицинских халатов В ближайшее время дело направят в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Директор коммерческой организации предстанет перед судом за мошенничество и поставку фальсифицированных медицинских изделий. Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В ходе расследования было установлено, что обвиняемый, являясь одним из основателей и коммерческим директором общества с ограниченной ответственностью, действуя в составе группы лиц по предварительному соглашению, воспользовался своим служебным положением. В период с ноября 2021 года по январь 2022 года он организовал поставку в медицинские учреждения Перми и края фальсифицированных и некачественных медицинских изделий, а именно медицинских халатов. Общее их количество составило 1,2 млн шт. общей стоимостью более 116 млн руб.

Медицинские изделия были оплачены из бюджета Пермского края (распорядитель — минзакупок).

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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