Алёна Бронникова Суд обязал владельцев кафе в историческом здании Перми демонтировать вывеску Здание необходимо привести в должный вид и облагородить прилегающую территорию Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края через суд обязала арендаторов помещения в историческом здании по ул. Ленина, 44 демонтировать вывеску. Как сообщает ГУ ФССП России по Пермскому краю, незаконная вывеска принадлежала кафе.

«Суд обязал кафе демонтировать вывеску на объекте культурного наследия, привести его в должный вид и облагородить прилегающую территорию. Размещение вывески в виде наклейки на оконном проёме здания не может гарантировать сохранность соответствующего объекта культурного наследия и отсутствие ущерба для его композиции, стилистики, отделки, декоративного убранства фасада», — отмечают в пресс-службе ведомства.

По решению суда вывеску необходимо было убрать в течение трёх дней. Во избежание взыскания неустойки кафе своевременно выполнило свои обязательства.

Ранее «Новый компаньон» писал, что с начала года в Перми демонтировали более тысячи несоответствующих единым стандартам и портящих облик города вывесок.

Здание по ул. Ленина, 44 в Перми является объектом культурного наследия регионального значения «Первое в городе специализированное здание кинотеатра «Триумф», построенное в конце 19 — начале 20 века. По данным государственного архива Пермского края, сначала в здании располагался электротеатр «Триумф» торговца Михаила Журавлёва. В 1913 году оно было перестроено специально под размещение кинотеатра, где кинокартины показывали под аккомпанемент струнного оркестра, в 1933-м он был переименован в «Художественный», а в 1999 году после реконструкции ему вернули прежнее имя «Триумф». С 2016 года в здании находится первая в городе частная филармония «Триумф».

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