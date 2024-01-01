С начала года в Перми демонтировали более тысячи незаконных вывесок Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми продолжается демонтаж несоответствующих единым стандартам и портящих облик города вывесок. С начала года демонтировано уже более 1000 таких конструкций. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с начала 2024 года специалистами администрации Индустриального района выявлено 419 вывесок, размещенных с нарушениями. Из них добровольно демонтирована 161 вывеска, 14 из них по ул. Мира.

В Кировском районе с начала года выявлено 217 незаконных вывесок. В добровольном порядке силами собственников демонтирована 151.

В администрации Орджоникидзевского района сообщили, что с начала года выявлено 72 незаконные вывески, на сегодняшний день добровольно демонтировано уже 26. Лидерами по количеству вывесок, не соответствующих стандартам, стали микрорайоны Гайва, Левшино и Кислотные дачи.

В Свердловском районе с начала года выявлено 320 рекламных конструкций. Добровольно приведены порядок 311 вывесок, 9 находятся в работе.

В Дзержинском районе выявили уже 499 незаконных вывесок. На сегодняшний день демонтировано 430.

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