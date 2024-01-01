Новым лидером «Молодой Гвардии» в Пермском крае избран ветеран СВО Решение принято на закрытом заседании регштаба 29 августа Поделиться Твитнуть

Леонид Новохатский / фото: "Молодая гвардия"

В четверг, 29 августа, в Доме молодёжи Перми состоялась XIII отчётно-выборная конференция Пермского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Рассматривался вопрос о создании регионального штаба и выборной контрольно-ревизионной комиссии Пермского отделения «Молодой Гвардии».

В новый состав главного исполнительного органа молодёжной организации вошли 13 участников.

По окончании конференции состоялось закрытое заседание штаба, на котором избрали нового руководителя и главу аппарата Пермского отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Лидером молодёжного движения стал ветеран специальной военной операции Леонид Новохатский, а аппарат отделения теперь возглавляет Алексей Пушкарёв.

Как заявил новый руководитель Пермского регионального отделения «Молодой Гвардии» Леонид Новохатский, в «Молодой Гвардии» в Пермском крае первым делом будет проведена полная ревизия всех ячеек: «Это связано с предстоящими выборами: в 2025 году — выборы губернатора, в 2026-м — выборы в Законодательные органы власти. Планируется наращивание активности в учебных заведениях, а также работа с уличной повесткой. Прямо сейчас нужна гражданская общественная мобилизация! Победа будет на фронте и в тылу!»





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