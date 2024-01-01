Новым лидером «Молодой Гвардии» в Пермском крае избран ветеран СВО
Решение принято на закрытом заседании регштаба 29 августа
В четверг, 29 августа, в Доме молодёжи Перми состоялась XIII отчётно-выборная конференция Пермского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». Рассматривался вопрос о создании регионального штаба и выборной контрольно-ревизионной комиссии Пермского отделения «Молодой Гвардии».
В новый состав главного исполнительного органа молодёжной организации вошли 13 участников.
По окончании конференции состоялось закрытое заседание штаба, на котором избрали нового руководителя и главу аппарата Пермского отделения «Молодой Гвардии Единой России».
Лидером молодёжного движения стал ветеран специальной военной операции Леонид Новохатский, а аппарат отделения теперь возглавляет Алексей Пушкарёв.
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