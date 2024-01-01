Зарина Ситдикова Глава СК России поручил провести проверку по факту закрытия школы в Прикамье На нарушение прав детей пожаловались жители села Тимино Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку по факту закрытия школы в с. Тимино в Прикамье. Об этом сообщается в информационном центре ведомства ВКонтакте.

Уточняется, что о ситуации стало известно после обращения жителей села в приёмную Бастрыкина в соцсети. Родители пожаловались на то, что администрация Юсьвинского округа приняла решение закрыть единственную школу в населённом пункте и перевести детей в образовательное учреждение, расположенное за 18 км в с. Купрос.

«При этом дорога между селами находится в непригодном состоянии, при выпадении осадков её полотно размывает, что представляет угрозу безопасности школьников. Обращения в компетентные органы результатов не принесли», — говорится в сообщении.

Ранее «Новый компаньон» писал о закрытии школы и детского сада в с. Тимино со ссылкой на местное издание «Парма-новости». Основные причины закрытия учреждения в селе — финансовая неэффективность, нехватка педагогов, малое количество детей и потребность в капитальном ремонте здания.

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